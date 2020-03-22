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06:34 (мск), источник: Lenta.Ru

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных на сайте проекта университета Джонса Хопкинса.

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В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано307 277+31 848
Скончалось13 048+1 651
Выздоровело92 372+4 122
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:20 MSK, 22.03
Источник: AFP 2020

По данным на 5:56 по московскому времени, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26574 случаев заражения. 336 человек умерли, 176 — излечились.

На первом месте по количеству зараженных остается Китай, там заболели 81345 человек. За ним идет Италия (53,5 тысячи), США (26,5 тысячи) и Испания (25,4 тысячи).

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В числе стран с большим количеством зараженных также Германия (22,3 тысячи), Иран (20,6 тысячи) и Франция, где коронавирусная инфекция обнаружена у 14,4 тысячи граждан.

22 марта число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч. По последним данным, в мире инфицированы 306395 человек. Всего зарегистрировано 13031 смертей, 92335 человек излечились.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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