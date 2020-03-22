Число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч человек

На 06.23 мск число заболевших COVID-19 составляло 307 277 человек. Из них 92 372 человека выздоровели, 13 048 погибли.
Лидерство по числу заболевших удерживает Китай (81 345 случаев). На втором месте Италия с 53 578 заболевшими, на третье место вышли США с 26 747 подтвержденными случаями.
В десятке стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу также входят Испания (25 496), Германия (22 364), Иран (20 510), Франция (14 485), Южная Корея (8897) и Великобритания (5067).
В России на данный момент выявлено 306 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Кроме того, прекращено железнодорожное сообщение с рядом эпидемиологически неблагоприятных государств.