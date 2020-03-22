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06:50 (мск), источник: РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч человек

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 300 тысяч человек, об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано307 278+31 844
Скончалось13 049+1 650
Выздоровело92 373+4 117
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:20 MSK, 22.03
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На 06.23 мск число заболевших COVID-19 составляло 307 277 человек. Из них 92 372 человека выздоровели, 13 048 погибли.

Лидерство по числу заболевших удерживает Китай (81 345 случаев). На втором месте Италия с 53 578 заболевшими, на третье место вышли США с 26 747 подтвержденными случаями.

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В десятке стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу также входят Испания (25 496), Германия (22 364), Иран (20 510), Франция (14 485), Южная Корея (8897) и Великобритания (5067).

В России на данный момент выявлено 306 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Кроме того, прекращено железнодорожное сообщение с рядом эпидемиологически неблагоприятных государств.

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Источник:©Аргументы и факты
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