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08:56 (мск), источник: ТАСС

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС, 22 марта. Около 15 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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«Оба автобуса двигались по маршруту Москва — Волгоград. По предварительным данным, пострадали порядка 15 человек. При попутном движении они [автобусы] разъехались по обочинам и один из автобусов через отбойник вылетел в кювет. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы», — сказали в пресс-службе.

По предварительным данным регионального МЧС, в результате аварии погибли два человека. Между тем, в пресс-службе областного ГИБДД сообщают о трех погибших.

По предварительной информации регионального департамента здравоохранения, в одном из автобусов пострадали 12 человек. «Один автобус уже развозят — там 12 пострадавших, их развозят в больницы. Сколько пострадавших во втором автобусе пока неизвестно. По степени тяжести [травм] информация уточняется», — сообщили ТАСС в пресс-службе департамента.

По данным Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом активного циклона 22—23 марта на территории Тамбовской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, усиление северо-западного ветра порывами до 21 м/с, местами метель, в отдельных районах налипание мокрого снега.

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