08:56 (мск), источник: ТАСС
Два автобуса столкнулись в Тамбовской области
ТАСС, 22 марта. Около 15 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в
«Оба автобуса двигались по маршруту Москва — Волгоград. По предварительным данным, пострадали порядка 15 человек. При попутном движении они [автобусы] разъехались по обочинам и один из автобусов через отбойник вылетел в кювет. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы», — сказали в
По предварительной информации регионального департамента здравоохранения, в одном из автобусов пострадали 12 человек. «Один автобус уже развозят — там 12 пострадавших, их развозят в больницы. Сколько пострадавших во втором автобусе пока неизвестно. По степени тяжести [травм] информация уточняется», — сообщили ТАСС в
По данным Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом активного циклона