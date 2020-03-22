Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

По ее словам, зараженный мужчина путешествовал по Великобритании, Австрии и Германии. 16 марта он вернулся в Сургут через аэропорт Москвы. По прибытии он почувствовал себя плохо и обратился к врачам, которые обнаружили у него инфекцию.
Однако установить местонахождение 80 пассажиров, которые летели с больным одним самолетом, уполномоченные органы до сих пор не могут. «Большая просьба к пассажирам, прилетевших 16 марта рейсом “Ютэйра” № 253 Москва — Сургут, позвонить по месту проживания в поликлинику и сообщить, что летели данным рейсом, чтобы ускорить взятие под медицинское наблюдение и взятие материала для исследования», — призвала Кудрявцева.
Всего на борту находились 133 пассажира.
По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. За минувшие сутки новые случаи были выявлены в 18 регионах России, в том числе в ХМАО. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности.