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11:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на представителя управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) Инну Кудрявцеву.

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В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано307 297+31 828
Скончалось13 049+1 647
Выздоровело92 382+4 124
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:20 MSK, 22.03
Источник: РИА "Новости"

По ее словам, зараженный мужчина путешествовал по Великобритании, Австрии и Германии. 16 марта он вернулся в Сургут через аэропорт Москвы. По прибытии он почувствовал себя плохо и обратился к врачам, которые обнаружили у него инфекцию.

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Однако установить местонахождение 80 пассажиров, которые летели с больным одним самолетом, уполномоченные органы до сих пор не могут. «Большая просьба к пассажирам, прилетевших 16 марта рейсом “Ютэйра” № 253 Москва — Сургут, позвонить по месту проживания в поликлинику и сообщить, что летели данным рейсом, чтобы ускорить взятие под медицинское наблюдение и взятие материала для исследования», — призвала Кудрявцева.

Всего на борту находились 133 пассажира.

По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. За минувшие сутки новые случаи были выявлены в 18 регионах России, в том числе в ХМАО. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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