РФ ограничит авиасообщение с Турцией рейсами в Стамбул и вывозными чартерами

«Полеты в Турцию будут выполняться без ограничений как регулярные только в аэропорт Стамбул, в другие аэропорты — как чартерные при условии перевозки в Турцию их граждан и в Россию граждан РФ до их полного вывоза», — сообщил «Интерфаксу» источник в авиационной отрасли.
Информацию о планируемых ограничениях подтверждали еще два источника в отрасли. Позднее представитель Ррсавиации сообщила «Интерфаксу» о вводимых ограничениях.
«По Турции подтверждаю, официально, что с 00.00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва — Стамбул, чартерные — при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза», — отметила она.
Накануне турецкое агентство «Анадолу» сообщило, что власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса. При этом России в опубликованных турецкими СМИ списках не было.
Ранее Турция уже закрыла авиасообщение с 22 странами, в том числе с Германией, Францией и Испанией. Коронавирус в Турции выявили более чем у 600 пациентов. В стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары. С субботы гражданам Турции также нельзя устраивать пикники и барбекю.