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14:53 (мск), источник: Интерфакс

РФ ограничит авиасообщение с Турцией рейсами в Стамбул и вывозными чартерами

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Авиасообщение между РФ и Турцией с 00:00 23 марта по московскому времени ограничивается регулярными рейсами Москва — Стамбул и чартерами для отправки пассажиров на их родину, сообщили «Интерфаксу» источники. Росавиация уже подтвердила эту информацию.

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Источник: РИА "Новости"

«Полеты в Турцию будут выполняться без ограничений как регулярные только в аэропорт Стамбул, в другие аэропорты — как чартерные при условии перевозки в Турцию их граждан и в Россию граждан РФ до их полного вывоза», — сообщил «Интерфаксу» источник в авиационной отрасли.

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Информацию о планируемых ограничениях подтверждали еще два источника в отрасли. Позднее представитель Ррсавиации сообщила «Интерфаксу» о вводимых ограничениях.

«По Турции подтверждаю, официально, что с 00.00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва — Стамбул, чартерные — при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза», — отметила она.

Накануне турецкое агентство «Анадолу» сообщило, что власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса. При этом России в опубликованных турецкими СМИ списках не было.

Ранее Турция уже закрыла авиасообщение с 22 странами, в том числе с Германией, Францией и Испанией. Коронавирус в Турции выявили более чем у 600 пациентов. В стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары. С субботы гражданам Турции также нельзя устраивать пикники и барбекю.

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