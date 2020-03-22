15:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия ограничила авиасообщение с Турцией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией и Японией
Ограничения введут
Росавиация ввела ограничение на авиаперелеты в Турцию, Японию, Таиланд, Индонезию и Вьетнам с 23 марта. Будут доступны только рейсы из Москвы в Стамбул, Токио, Бангкок, Денпасар (остров Бали) и Ханой. Чартерные рейсы возможны для вывоза граждан России.
«Вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории России на территорию иностранных государств, в которых по данным Роспотребнадзора по состоянию на 19 марта выявлено случаи заболевания новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).
Сколько случаев заболевания коронавирусом выявлено в странах, с которыми ограничено авиасообщение:
Россия с 20 марта ограничила авиасообщение с США, Великобританией и ОАЭ. С 16 марта частично закрыто сообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. С 1 февраля введены ограничения на полеты в Китай и из Китая.
В России зарегистрировано более 300 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В мире — более 312 тыс. Ранее Россия ввела запрет на въезд иностранцам и обязательный карантин для россиян, которые возвращаются в Россию