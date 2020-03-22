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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия ограничила авиасообщение с Турцией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией и Японией

Ограничения введут из-за пандемии коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано311 988+33 333
Скончалось13 407+1 835
Выздоровело93 790+4 514
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:40 MSK, 22.03
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Росавиация ввела ограничение на авиаперелеты в Турцию, Японию, Таиланд, Индонезию и Вьетнам с 23 марта. Будут доступны только рейсы из Москвы в Стамбул, Токио, Бангкок, Денпасар (остров Бали) и Ханой. Чартерные рейсы возможны для вывоза граждан России.

«Вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории России на территорию иностранных государств, в которых по данным Роспотребнадзора по состоянию на 19 марта выявлено случаи заболевания новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Сколько случаев заболевания коронавирусом выявлено в странах, с которыми ограничено авиасообщение:

  • Япония — более 1050;
  • Турция — около 950;
  • Таиланд — около 600;
  • Индонезия — 450;
  • Вьетнам — около 100.

Россия с 20 марта ограничила авиасообщение с США, Великобританией и ОАЭ. С 16 марта частично закрыто сообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. С 1 февраля введены ограничения на полеты в Китай и из Китая.

В России зарегистрировано более 300 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В мире — более 312 тыс. Ранее Россия ввела запрет на въезд иностранцам и обязательный карантин для россиян, которые возвращаются в Россию из-за границы.

Справка
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