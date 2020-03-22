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15:51 (мск), источник: ТАСС

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367

Из 61 нового случая 54 зафиксированы в Москве.

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В РоссииВ мире
Инфицировано367+61
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано311 988+33 333
Скончалось13 407+1 835
Выздоровело93 790+4 514
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:40 MSK, 22.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 61 до 367 за последние сутки. Из новых случаев 54 зафиксированы в Москве, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах. Распределение по регионам: Москва — 54 случая, Новгородская область — 1 случай, Кировская область — 2 случая, Архангельская область — 1 случай, Брянская область — 1 случай, Удмуртская Республика — 2 случая», — сообщили в штабе.

В штабе подчеркнули, что распространение инфекции в России вызвано завозом из стран Европы.

Согласно данным штаба, на данный момент выздоровели 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан Китая и один гражданин Италии. Также были выписаны трое россиян с лайнера Diamond Princess.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что поводов для паники вокруг коронавируса в стране нет, поскольку благодаря раннему введению запретительных мер инфекция получила ограниченное распространение. Кроме того, правительство не фиксирует роста числа пневмоний в 2020 году, а в некоторых регионах отмечается снижение.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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