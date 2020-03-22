Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 61 до 367 за последние сутки. Из новых случаев 54 зафиксированы в Москве, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах. Распределение по регионам: Москва — 54 случая, Новгородская область — 1 случай, Кировская область — 2 случая, Архангельская область — 1 случай, Брянская область — 1 случай, Удмуртская Республика — 2 случая», — сообщили в штабе.
В штабе подчеркнули, что распространение инфекции в России вызвано завозом из стран Европы.
Согласно данным штаба, на данный момент выздоровели 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан Китая и один гражданин Италии. Также были выписаны трое россиян с лайнера Diamond Princess.
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