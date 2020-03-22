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16:32 (мск), источник: RNS

Россия временно ограничила авиасообщение с другими странами

В России с 23 марта вводится временный запрет на авиаперевозки из России на территорию иностранных государств за исключением столиц и чартерных вывозных рейсов, говорится в сообщении Росавиации.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:40 MSK, 22.03
Источник: Reuters

«Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации № ТГ-П12−2111 от 20.03.2020 с 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств», — говорится в сообщении.

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При этом разрешаются рейсы из Москвы в столицы всех государств, следует из сообщения ведомства. Кроме того, разрешаются чартерные рейсы для вывоза иностранных граждан в эти страны и возвращения россиян на родину, уточняет ведомство.

Ранее правительство уже ввело ряд ограничений на регулярные рейсы за границу. С конца января действует ряд ограничений на авиасообщение с разными странами в связи с активным распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Ограничения были введены на полеты в Китай, Южную Корею, Иран, позднее в Европу. Некоторые страны со своей стороны ограничили транспортное сообщение, в том числе Израиль и страны СНГ.

С 18 марта в России действует временный запрет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. На прошлой неделе также стало известно об ограничении с 20 марта на полеты из России в Великобританию, США и ОАЭ.

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