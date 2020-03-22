Россия временно ограничила авиасообщение с другими странами

«Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации № ТГ-П12−2111 от
При этом разрешаются рейсы из Москвы в столицы всех государств, следует из сообщения ведомства. Кроме того, разрешаются чартерные рейсы для вывоза иностранных граждан в эти страны и возвращения россиян на родину, уточняет ведомство.
Ранее правительство уже ввело ряд ограничений на регулярные рейсы за границу. С конца января действует ряд ограничений на авиасообщение с разными странами в связи с активным распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Ограничения были введены на полеты в Китай, Южную Корею, Иран, позднее в Европу. Некоторые страны со своей стороны ограничили транспортное сообщение, в том числе Израиль и страны СНГ.
С 18 марта в России действует временный запрет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. На прошлой неделе также стало известно об ограничении с 20 марта на полеты из России в Великобританию, США и ОАЭ.