Испания вводит ограничения на поездки граждан третьих стран на 30 дней

«Мы будем применять временные ограничения на все поездки, которые не являются крайне необходимыми из третьих стран. Эти ограничения будут действовать в течение 30 дней», — заявил Санчес на
Он пояснил, что эти меры не будут касаться жителей стран ЕС, Шенгенской зоны, которые направляются к своему месту жительства, граждан Испании, которые хотят вернуться, тех, кто живет в приграничных районах и работает в Испании, перевозчиков грузов, туристов, которые возвращаются в страны происхождения, медиков, дипломатов и тех, кто докажет
Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу выявленных случаев коронавируса и на третьем в мире (после Китая и Италии). Она также на третьем месте по числу жертв (после Италии и Китая).
На 22 марта в Испании выявлено 28,5 тысячи заражений коронавирусом COVID-19, с начала эпидемии скончались 1720 человек, из них в Мадриде 1021.
Испания 14 марта ввела на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей. Это режим планируется продлить до 11 апреля.