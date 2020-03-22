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18:33 (мск), источник: РИА Новости

Испания вводит ограничения на поездки граждан третьих стран на 30 дней

МАДРИД, 22 мар — РИА Новости. Испания вводит ограничения на поездки граждан третьих стран на 30 дней, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

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В РоссииВ мире
Инфицировано367+61
Скончалось0
Выздоровело16
Инфицировано316 659+29 420
Скончалось13 599+1 678
Выздоровело94 176+4 277
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:40 MSK, 22.03
Источник: AFP 2020

«Мы будем применять временные ограничения на все поездки, которые не являются крайне необходимыми из третьих стран. Эти ограничения будут действовать в течение 30 дней», — заявил Санчес на пресс-конференции.

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Он пояснил, что эти меры не будут касаться жителей стран ЕС, Шенгенской зоны, которые направляются к своему месту жительства, граждан Испании, которые хотят вернуться, тех, кто живет в приграничных районах и работает в Испании, перевозчиков грузов, туристов, которые возвращаются в страны происхождения, медиков, дипломатов и тех, кто докажет форс-мажорные обстоятельства.

Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу выявленных случаев коронавируса и на третьем в мире (после Китая и Италии). Она также на третьем месте по числу жертв (после Италии и Китая).

На 22 марта в Испании выявлено 28,5 тысячи заражений коронавирусом COVID-19, с начала эпидемии скончались 1720 человек, из них в Мадриде 1021.

Испания 14 марта ввела на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей. Это режим планируется продлить до 11 апреля.

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