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20:31 (мск), источник: ТАСС

В Италии за сутки из-за коронавируса умер 651 человек

В целом число жертв достигло 5476.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано367+61
Скончалось0
Выздоровело16
Инфицировано318 662+21 572
Скончалось13 672+917
Выздоровело94 704+3 164
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:00 MSK, 22.03
Источник: AP 2020

РИМ, 22 марта. /ТАСС/. Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило 651 человек. Это ниже, чем накануне, когда было зарегистрировано наибольшее число смертей с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 5476 человек.

Новые данные сообщил в воскресенье глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

«Сегодня мы зарегистрировали 651 смерть пациентов. Число излечившихся сегодня 952 и 7024 всего», — сказал Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 59138, почти на 4 тыс. больше, чем днем ранее, уточнил он.

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20 марта© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 19:43 MSK, 22.03
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