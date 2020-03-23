В Сирии зафиксирован первый случай коронавируса

За последние две недели в Сирии был открыт карантинный центр и проведено свыше ста тестов на коронавирус. Согласно утверждению властей, до сих пор ни один из них не дал положительного результата. Однако, по информации близкого к сирийской оппозиции Центра мониторинга за соблюдением прав человека, случаи коронавируса были выявлены у иранских и иракских бойцов, воющих на стороне Дамаска на востоке Сирии.
По данным правозащитников, случаи коронавируса были зафиксированы и в других районах страны, но врачей настоятельно просили не разглашать информацию.
Еще в начале марта Сирия закрыла границу с Ливаном. Было также принято решение о переносе парламентских выборов с апреля на конец мая. Школы и университеты отправлены на каникулы, закрыты рестораны и кафе, на 40% сокращена численность госслужащих, сокращены и рабочие часы.
С воскресенья в Сирии приостановлены международные перелеты, ограничены автобусные перевозки между крупными городами.
Марианна Беленькая