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00:38 (мск), источник: Коммерсантъ

В Сирии зафиксирован первый случай коронавируса

Министр здравоохранения Сирии Низар Язжи объявил в воскресенье о первом случае инфицирования коронавирусом в стране. По его словам, вирус обнаружен у «сирийской девушки, приехавшей из-за рубежа». Министра цитируют государственные сирийские СМИ.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано367+61
Скончалось0
Выздоровело16
Инфицировано329 862+26 681
Скончалось14 379+1 429
Выздоровело97 846+6 170
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:00 MSK, 22.03
Источник: AP 2020

За последние две недели в Сирии был открыт карантинный центр и проведено свыше ста тестов на коронавирус. Согласно утверждению властей, до сих пор ни один из них не дал положительного результата. Однако, по информации близкого к сирийской оппозиции Центра мониторинга за соблюдением прав человека, случаи коронавируса были выявлены у иранских и иракских бойцов, воющих на стороне Дамаска на востоке Сирии.

По данным правозащитников, случаи коронавируса были зафиксированы и в других районах страны, но врачей настоятельно просили не разглашать информацию.

Еще в начале марта Сирия закрыла границу с Ливаном. Было также принято решение о переносе парламентских выборов с апреля на конец мая. Школы и университеты отправлены на каникулы, закрыты рестораны и кафе, на 40% сокращена численность госслужащих, сокращены и рабочие часы.

С воскресенья в Сирии приостановлены международные перелеты, ограничены автобусные перевозки между крупными городами.

Марианна Беленькая

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