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06:15 (мск), источник: Интерфакс

Китайский эксперт назвал сроки победы над COVID-19 в Европе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Европейским странам не следует рассчитывать на быструю победу над коронавирусом, континенту для этого может потребоваться до двух лет, считает один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун — руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19.

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Инфицировано336 000+28 722
Скончалось14 641+1 592
Выздоровело98 334+5 961
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:25 MSK, 23.03
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«Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года», — сказал Чжан во время видеоконференции, организованной китайским генеральным консульством в немецком городе Дюссельдорфе.

«Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем», — цитирует эксперта гонконгское издание South China Morning Post.

Пандемия неизбежно затянется, и когда она будет взята под контроль — этим летом или следующим — будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию, сказал он.

«Чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными», — сказал Чжан Вэньхун.

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Он отметил: «Если бы только во всем мире моно было прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить», — сказал он, однако добавил, что ему «трудно даже представить», что это возможно.

По словам эксперта, Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия, учебные заведения были закрыты по случаю «Праздника весны», что значительно сократило контакты населения.

По данным South China Morning Post на 03:00 понедельника, В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает «лидировать» Италия. По состоянию на вечер субботы в стране зафиксировано 4,825 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 793 больше, чем за среду. Всего зарегистрировано 53,578 тыс. больных.

В Испании зафиксировано 24,926 тыс., почти на пять тыс. больше, чем в пятницу, (скончались 1,326 тыс.), Франции — 14, 459 тыс. (562), Германии — 13,957 тыс. (44), Швейцарии — 6,100 тыс. (56), Великобритании — 5,018 тыс. (233), Нидерландах — 2,994 тыс. (106), Австрии — 2,388 тыс. (шесть), Бельгии — 2,257 тыс. (37), Норвегии — 1,742 тыс. (семь), Швеции — 1,623 тыс. (16), Дании — 1,255 тыс. (девять).

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