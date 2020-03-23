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10:50 (мск), источник: ТАСС

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Столичные медики не будут направлять положительные пробы на подтверждение в научный центр «Вектор». Диагноз будет поставлен после первой пробы с положительным результатом.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:30 MSK, 23.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение. Об этом сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

«Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор”. Диагноз “коронавирусная инфекция” будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве», — сообщили в штабе.

Там уточнили, что сейчас все люди, имеющие хотя бы одну первую положительную пробу на коронавирус, уже получают необходимую медицинскую помощь.

Повторное тестирование, при необходимости, будет также проводиться в Москве.

Ранее стало известно, что в столице к настоящему моменту выявили еще 71 новый случай коронавирусной инфекции, всего в Москве зафиксировано 262 случая.

Поясняется, что 71 случай — это люди, у которых первая проба была положительной, и они уже получают помощь. Обследования провели в федеральных лабораториях, расположенных в Москве.

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