15:16 (мск), источник: РИА Новости
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
Уголовное дело открыли по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
«В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение».
Молодые люди 2002 и 2003 годов рождения также причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида, добавили в спецслужбе.