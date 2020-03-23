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15:16 (мск), источник: РИА Новости

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.

Источник: РИА Новости

Уголовное дело открыли по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

«В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение».

Молодые люди 2002 и 2003 годов рождения также причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида, добавили в спецслужбе.

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