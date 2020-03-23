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15:29 (мск), источник: ТАСС

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против инфекциониста за нарушение карантина

Дело возбуждено по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:25 MSK, 23.03
Источник: СтГМУ

ПЯТИГОРСК, 23 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края за нарушение режима частичного карантина в связи с коронавирусом.

Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

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«Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по ст. 237 (“Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей”) и ст. 293 (“Халатность”) УК РФ», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале марта профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, которая одновременно является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения края, без ведома руководства ВУЗа и министерства уехала отдыхать в Испанию, где находилась с 6 по 9 марта.

«По возвращении она также не проинформировала руководство о своей поездке в иностранное государство, на территории которого были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, и не предприняла мер к 14-дневной изоляции с целью профилактики распространении инфекции в период пандемии», -отмечается в пресс-релизе.

Ведомство сообщает, что женщина продолжила свой обычный образ жизни, читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирусную инфекцию.

«При этом ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных деяний и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», — сообщает СК.

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