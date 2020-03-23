Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

Полиция в городе Тиват задержала гражданку РФ А. Г. 35 лет по подозрению в создании паники и беспорядков в связи с коронавирусом.
«Она на своем профиле в социальной сети написала, что в Черногории коронавирусом больны около 1000 человек, шестеро умерло, и что Черногорию ожидает сценарий, как в Италии. Она также указала, что персонал отеля Avala заражен коронавирусом и госпитализирован», — сообщило ведомство.
Полиция задержала россиянку, уголовное дело предано прокуратуре в городе Котор.
Институт общественного здоровья в Подгорице сообщил в ночь на понедельник, что первый зараженный коронавирусом скончался в Черногории. В стране зарегистрированы 22 случая заражения COVID-19, под наблюдением находятся 5 565 человек.