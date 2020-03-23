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17:40 (мск), источник: РИА Новости

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости. Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.

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Выздоровело100 430+6 254
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: РИА Новости

Полиция в городе Тиват задержала гражданку РФ А. Г. 35 лет по подозрению в создании паники и беспорядков в связи с коронавирусом.

«Она на своем профиле в социальной сети написала, что в Черногории коронавирусом больны около 1000 человек, шестеро умерло, и что Черногорию ожидает сценарий, как в Италии. Она также указала, что персонал отеля Avala заражен коронавирусом и госпитализирован», — сообщило ведомство.

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Полиция задержала россиянку, уголовное дело предано прокуратуре в городе Котор.

Институт общественного здоровья в Подгорице сообщил в ночь на понедельник, что первый зараженный коронавирусом скончался в Черногории. В стране зарегистрированы 22 случая заражения COVID-19, под наблюдением находятся 5 565 человек.

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