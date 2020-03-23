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19:02 (мск), источник: Интерфакс

Разносившая коронавирус инфекционист Ставрополья уволена

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, в отношении которой возбуждено дело о халатности после того, как она скрыла поездку в Мадрид и вернулась оттуда с коронавирусом, больше не работает в этом статусе. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в Минздраве региона.

Коронавирус COVID-19
Источник: РИА "Новости"

«Она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось со ссылкой на СУ СКР по региону, уголовное дело по двум статьям — 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 (халатность) УК РФ возбудили в Ставропольском крае в отношении врача по факту нарушения режима самоизоляции в целях профилактики распространения Covid-19.

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Помимо этого, устанавливаются все лица, подлежащие по этому делу к привлечению в качестве обвиняемых, поскольку «ответственные должностные лица исполнительных органов госвласти края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

По данным СКР, в начале марта главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения края, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета, без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Испанию, где находилась с 6 по 9 марта. Вернувшись, она «не проинформировала руководство о своей поездке и не предприняла мер к 14-дневной изоляции с целью профилактики распространении инфекции в период пандемии». Спустя несколько дней, 17 марта, медик в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали COVID-19.

Пресс-служба следственного управления отмечала, что после возвращения из Испании врач вела «обычный образ жизни — читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства».

Ранее краевые власти сообщали, что в регионе выявлено первое заражение коронавирусом — у врача, которая в марте посещала Мадрид, а после этого не находилась в самоизоляции, поскольку чувствовала себя хорошо.

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Когда состояние здоровья ухудшилось, женщину поместили в краевую инфекционную больницу и проверили около 1,2 тыс. человек, с которыми она могла контактировать. У 11 из них экспресс-тесты выявили заражение COVID-19. Анализы направлены в Новосибирск, но пока лаборатория не дала ответа, верны ли эти предварительные данные. Ряд сотрудников Минздрава направлен на карантин, поскольку на днях эта пациентка находилась на публичном мероприятии, проводимом министерством.

Ранее глава края, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в инстаграме о том, почему «главный внештатный специалисте по инфекционным болезням Минздрава края Ирина Санникова не была на карантине», ответил: «Потому что она безответственная. Выздоровеет — спрошу с нее».

21 марта заместитель главы краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов заявил журналистам, что на Ставрополье уже заведены первые дела по фактам нарушения самоизоляции, не уточнив, грозит ли этим людям административное или же уголовное преследование.

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