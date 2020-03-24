01:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Обман Бориса Ротенберга закончился судом
По делу о хищении при перепланировке исторического здания проходят два бизнесмена.
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Как сообщили в объединенной
По версии следствия, они похитили более 36 млн руб. при выполнении работ по перепланировке здания, расположенного на Большой Подьяческой улице, 8А. Заказчиком работ выступал совладелец и член совета директоров
В 2013 году банкир купил 12 прилегающих друг к другу квартир на четырех этажах исторического здания площадью 1,3 тыс. кв. м. Дом был построен на Большой Подьяческой улице еще в 1896 году по проекту архитектора Рейнберга, его общая площадь — 4,6 тыс. кв. м.
Для этого зданию и потребовалась перепланировка. Компанию ООО «Невский строитель» миллиардеру посоветовал один из его подчиненных — он же и заключал с Дмитрием Масленниковым договор в конце 2013 года. По его условиям, завершить все работы по перепланировке должны были к концу 2015 года.
В марте 2014 года на счет ООО «Невский строитель» поступил первый платеж в размере 16 млн руб. В ноябре того же года фигуранты сообщили заказчику, что первый этап работ уже выполнен, потребовав деньги на продолжение перепланировки. На самом деле на объекте ничего не происходило — не закупались даже строительные материалы.
К ООО «Невский строитель» предъявили досудебную претензию о расторжении договора в одностороннем порядке с требованием возвратить выплаченные деньги, но руководство этого не сделало.
В итоге по заявлению представителя Бориса Ротенберга возбудили уголовное дело.
Перепланировку десятка квартир в детский садик завершила уже другая компания. В 2017 году Борис Ротенберг стал собственником помещения в 1300 кв. м. В начале 2019 года стало известно, что комитет имущественных отношений
Исходя из картотеки арбитражных дел, это не первый случай, когда ООО «Невский строитель» не исполняет своих обязательств. Например, в июле 2016 года Арбитражный суд
Интересно, что это решение, как, впрочем, и все остальные решения арбитражных судов Москвы и
Борис Ротенберг является совладельцем одного из крупнейших в России банков «Северный морской путь» (СМП-банк) и бурового предприятия ООО «Газпром бурение». В 2019 году он занял 92-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние издание оценило в $1,1 млрд. Помимо этого, Борис Ротенберг —
Марина Царева,