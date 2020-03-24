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01:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Обман Бориса Ротенберга закончился судом

По делу о хищении при перепланировке исторического здания проходят два бизнесмена.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении предпринимателей Георгия Григорьева и Дмитрия Масленникова, обвиняемых в хищении более 30 млн руб. при выполнении работ для банкира Бориса Ротенберга. Их компания ООО «Невский строитель» занималась проектированием и перепланировкой здания в центре Санкт-Петербурга по Большой Подьяческой улице: недвижимость там миллиардер приобрел в 2013 году, а в конце 2018 года продал ее Смольному.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Смольнинский районный суд города зарегистрировал уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении генерального директора ООО «Невский строитель» Дмитрия Масленникова и фактического руководителя компании Георгия Григорьева.

По версии следствия, они похитили более 36 млн руб. при выполнении работ по перепланировке здания, расположенного на Большой Подьяческой улице, 8А. Заказчиком работ выступал совладелец и член совета директоров СМП-банка Борис Ротенберг.

В 2013 году банкир купил 12 прилегающих друг к другу квартир на четырех этажах исторического здания площадью 1,3 тыс. кв. м. Дом был построен на Большой Подьяческой улице еще в 1896 году по проекту архитектора Рейнберга, его общая площадь — 4,6 тыс. кв. м.

Из материалов дела следует, что приобретал это имущество Борис Ротенберг для перепродажи — он планировал оборудовать там детский сад.

Для этого зданию и потребовалась перепланировка. Компанию ООО «Невский строитель» миллиардеру посоветовал один из его подчиненных — он же и заключал с Дмитрием Масленниковым договор в конце 2013 года. По его условиям, завершить все работы по перепланировке должны были к концу 2015 года.

В марте 2014 года на счет ООО «Невский строитель» поступил первый платеж в размере 16 млн руб. В ноябре того же года фигуранты сообщили заказчику, что первый этап работ уже выполнен, потребовав деньги на продолжение перепланировки. На самом деле на объекте ничего не происходило — не закупались даже строительные материалы.

Осенью 2014 года Борис Ротенберг попросил узнать о ходе работ. Оказалось, что компания выполнила только демонтаж квартирных перегородок, и то частично.

К ООО «Невский строитель» предъявили досудебную претензию о расторжении договора в одностороннем порядке с требованием возвратить выплаченные деньги, но руководство этого не сделало.

В итоге по заявлению представителя Бориса Ротенберга возбудили уголовное дело.

Перепланировку десятка квартир в детский садик завершила уже другая компания. В 2017 году Борис Ротенберг стал собственником помещения в 1300 кв. м. В начале 2019 года стало известно, что комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга купил его за 132,2 млн руб., чтобы разместить там детский сад № 12 «с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района». Это стало одним из 11 социально-значимых объектов, которые Смольный приобрел в 2018 году на деньги, оставшиеся после оптимизации расходов городского бюджета.

Исходя из картотеки арбитражных дел, это не первый случай, когда ООО «Невский строитель» не исполняет своих обязательств. Например, в июле 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ЗАО «Рант» (занимается строительством жилых комплексов в Ленинградской области) к компании Георгия Григорьева и Дмитрия Масленникова на почти 2 млн руб.

Согласно материалам дела, компания обязалась выполнить полный комплекс работ по монтажу системы отопления, водоснабжения и канализации на объекте в Кингисеппе. ЗАО «Рант» перечислила на счет ООО «Невский строитель» 1,8 млн руб., работы выполнили на 1,5 млн, не вернув разницу.

Из-за того что к моменту разрешения спора исполнение условий договора утратило интерес для кредитора, суд постановил взыскать с подрядчика полную сумму.

Интересно, что это решение, как, впрочем, и все остальные решения арбитражных судов Москвы и Санкт-Петербурга, ООО «Невский строитель» даже не обжаловало.

Борис Ротенберг является совладельцем одного из крупнейших в России банков «Северный морской путь» (СМП-банк) и бурового предприятия ООО «Газпром бурение». В 2019 году он занял 92-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние издание оценило в $1,1 млрд. Помимо этого, Борис Ротенберг — вице-президент федерации дзюдо.

Марина Царева, Санкт-Петербург

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