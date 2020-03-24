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02:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Автоинспектор не смыл позор виски

Сотрудника ДПС уволили за порочащий честь мундира поступок.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Новосибирске суд признал законным увольнение автоинспектора Дмитрия Чухрия за компрометирующую видеозапись. На кадрах ролика, который широко разошелся в соцсетях, гаишник заливал в бачок для омывателя стекла патрульного автомобиля бутылку виски Jack Daniel`s, сопровождая это комментарием: «На самом деле я могу себе позволить, работая в ДПС».

Центральный райсуд Новосибирска рассмотрел иск бывшего сотрудника ДПС Дмитрия Чухрия к региональному главку МВД РФ, в котором он требовал признать незаконным приказ о его увольнении, восстановить на работе, а также выплатить жалованье за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда — всего 100 тыс. руб.

Приказ, который перечеркнул 22-летнюю карьеру Дмитрия Чухрия в правоохранительных органах, руководство ГУ МВД по Новосибирской области подписало 15 января 2020 года, формулировка причины увольнения — совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции.

Решение об отставке было принято по результатам служебной проверки, поводом для которой послужила видеозапись, появившаяся в мессенджерах и соцсетях в конце прошлого года.

На кадрах ролика, количество просмотров которого перевалило за 50 тыс., сотрудник ГИБДД в обмундировании и светоотражающем жилете откупоривает бутылку виски Jack Daniel`s, заливает его в бачок омывателя стекла патрульной Lada, отпуская при этом комментарий: «Хотел на Новый год оставить, но работа важнее. Незамерзайки нет. На самом деле я могу себе позволить, работая в ДПС». Затем, включая дворники, гаишник подытоживает: «Ох, шикарный запашок». Нецензурные слова в его репликах были «запиканы».

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По мнению проверяющих, автоинспектор нарушил нормы сразу нескольких законов, инструкций, в том числе «Кодекса этики и поведения госслужащих», дисциплинарного устава, федеральных законов «О полиции», «О службе в органах внутренних дел» и «О государственном языке».

«Нарушение выразилось в публичном позировании в служебное время в форменном обмундировании с бутылкой из-под крепкого дорогостоящего алкогольного напитка при заливании ее содержимого в бачок для стеклоомывающей жидкости, нецензурной брани в общественном месте в присутствии гражданского лица, осуществившего видеозапись происходящего», — говорится в выводах проверки. Посчитав, что ролик вызвал негативную реакцию в обществе, со старшим лейтенантом досрочно расторгли контракт.

50-летний Дмитрий Чухрий оспорил в суде свое увольнение. По его словам, ролик снимался «шутки ради», а в бутылке был не алкоголь, а стеклоочиститель. Истец отметил, что фирменная пробка Jack Daniel`s снабжена дозатором, а в ролике содержимое бутылки свободно выливалось до последних капель.
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Кроме того, отметил бывший автоинспектор, он не думал, что запись выставят на всеобщее обозрение. «Короткометражка» якобы была размещена в закрытой группе мессенджера, доступ к которой имели только проверенные люди.

Свое увольнение экс-гаишник считает чрезмерно суровым наказанием.

Его представитель в суде пояснил, что в послужном списке Дмитрия Чухрия множество поощрений, а высокие показатели в работе позволили ему стать одним из лучших сотрудников.

Как рассказала «Ъ» старший помощник прокурора Центрального района Ирина Коваленко, она просила суд отказать бывшему полицейскому в удовлетворении исковых требований и суд с ней согласился.

Константин Воронов, Новосибирск

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