Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг

К настоящему времени в автономном сообществе Мадрид жертвами стали 1263 человека, более половины от всех скончавшихся в стране. Только за последние сутки в столичном регионе умерли 242 человека. Региональные власти хотят использовать в качестве морга Ледовый дворец, где расположен большой каток площадью 1800 кв метров, сообщает Español.
В письме, направленном в министерство здравоохранения, Альмейда уведомил, что сотрудники похоронных бюро прекратят «оказывать услуги, связанные с отправкой и герметизацией тел, поскольку остались без достаточного количества защитного материала».
При этом похоронные бюро продолжат заниматься телами людей, которые умерли по другим причинам.
Временным выходом из кризиса станет Ледовый дворец, куда тела будут доставлять военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям, сообщает El País со ссылкой на источники в минобороны.
Ледовый дворец находится недалеко от выставочного комплекса Ifema, где развернут госпиталь для заразившихся COVID-19 в связи с нехваткой мест в больницах.
По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 23 марта зафиксировано более 33 тысяч случаев заражения, из них умерли 2182 человека, в тяжелом состоянии 2355, выздоровели 3355 (10%). Таким образом, активными остаются 27,5 тысячи случаев заражения.
Испанские власти предполагают, что пик заболеваний и смертей от коронавируса произойдет на этой неделе, после чего, если предпринятые ими меры жесткого карантина подействуют, ситуация стабилизируется, после чего начнет улучшаться. Карантин будет продлен в Испании до 11 апреля.