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21:51 (мск), источник: РИА Новости

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг

МАДРИД, 23 мар — РИА Новости. Тела умерших от коронавируса COVID-19 в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, сообщают местные СМИ.

Коронавирус COVID-19
19:02 (мск)Разносившая коронавирус инфекционист Ставрополья уволена
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано372 563+43 288
Скончалось16 380+2 004
Выздоровело100 885+5 229
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: AFP 2020

К настоящему времени в автономном сообществе Мадрид жертвами стали 1263 человека, более половины от всех скончавшихся в стране. Только за последние сутки в столичном регионе умерли 242 человека. Региональные власти хотят использовать в качестве морга Ледовый дворец, где расположен большой каток площадью 1800 кв метров, сообщает Español.

В понедельник мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда уведомил правительство Испании о том, что похоронные бюро Мадрида не смогут в дальнейшем справляться с ситуацией, у работников моргов нет защитных костюмов, чтобы работать с телами, зараженными COVID-19.

В письме, направленном в министерство здравоохранения, Альмейда уведомил, что сотрудники похоронных бюро прекратят «оказывать услуги, связанные с отправкой и герметизацией тел, поскольку остались без достаточного количества защитного материала».

При этом похоронные бюро продолжат заниматься телами людей, которые умерли по другим причинам.

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Временным выходом из кризиса станет Ледовый дворец, куда тела будут доставлять военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям, сообщает El País со ссылкой на источники в минобороны.

Ледовый дворец находится недалеко от выставочного комплекса Ifema, где развернут госпиталь для заразившихся COVID-19 в связи с нехваткой мест в больницах.

По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 23 марта зафиксировано более 33 тысяч случаев заражения, из них умерли 2182 человека, в тяжелом состоянии 2355, выздоровели 3355 (10%). Таким образом, активными остаются 27,5 тысячи случаев заражения.

Испанские власти предполагают, что пик заболеваний и смертей от коронавируса произойдет на этой неделе, после чего, если предпринятые ими меры жесткого карантина подействуют, ситуация стабилизируется, после чего начнет улучшаться. Карантин будет продлен в Испании до 11 апреля.

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