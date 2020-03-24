05:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Следствие пересчитало гонорары адвокатов
Завершено дело о хищении миллиарда у Госкорпорации по ОрВД.
Как стало известно «Ъ», Московское межрегиональное следственное управление СКР на транспорте (ММСУТ) завершило почти трехлетнее расследование в отношении председателя московской коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева, бывшего члена этой коллегии Виктора Евкина и главы правового управления и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко. Они обвиняются в хищении более 1 млрд руб. у ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» при оказании ей юридических услуг. Господа Юрьев и Мнишко вины не признают, а господин Евкин, напротив, раскаялся и активно сотрудничал со следствием.
На днях ММСУТ предъявило обвинение в окончательной редакции в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), председателю московской коллегии адвокатов «Межрегион» Сергею Юрьеву, его бывшему подчиненному Виктору Евкину и руководителю правового управления Росавиации Владимиру Мнишко.
Как следует из материалов 40-томного уголовного дела, в ноябре 2007 года господину Юрьеву стало известно, что ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», дочернее предприятие Росавиации, собирается провести конкурс на заключение договора по оказанию юридических услуг всем подразделениям предприятия (ФГУП имеет 17 филиалов по всей стране). В связи с этим, по версии следствия, у председателя коллегии адвокатов «Межрегион» «из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФГУП “Госкорпорации по ОрВД”».
При этом главе «Межрегиона» было известно, что во всех подразделениях ФГУПа на тот момент работали менее десятка юристов, а объем требуемых юридических услуг был очень большим. Поэтому, по материалам дела, господин Юрьев решил при участии в конкурсе «максимально завысить стоимость» работ его коллегии в интересах ФГУПа. По данным следствия, он заручился согласием главы правового управления Росавиации (до 2009 года Росаэронавигация) Владимира Мнишко и привлек к реализации преступного плана своего подчиненного по «Межрегиону» Виктора Евкина.
Как говорится в материалах дела, господин Юрьев направил господину Мнишко собственную методику определения начальной цены работы адвоката по оказанию юридических услуг, преднамеренно установив завышенные расценки. Как следует из текста обвинения в окончательной редакции, разработанная Юрьевым методика определения стоимости работы адвоката «являлась методически некорректной и неадекватной рыночному уровню цен, поскольку не учитывала состояние спроса на них».
В итоге необходимое заключение, по материалам дела, было составлено заведующей сектором налогового права Института государства и права РАН, расположенного по адресу ул. Знаменка, 10. За нужную бумагу, в которой указывалось, что ежемесячная выплата адвокатской коллегии со стороны ФГУПа должна составлять 14,8 млн руб., эксперт, по данным следствия, получила вознаграждение от господина Юрьева в размере 30 тыс. руб.
Однако сумма в 14,8 млн руб. показалась тогдашнему руководителю ФГУПа Валерию Горбенко чрезмерной, и в декабре 2007 года стороны сошлись на ежемесячной выплате в размере 10,5 млн руб. Договор на эту сумму был согласован комиссией Росаэронавигации.
После того как в 2010 году срок действия договора закончился, госкорпорация заключила с «Межрегионом» очередной договор на четыре года — с января 2011 по 2014 год. Затем соглашение вновь продлевалось, сначала до декабря 2016, а затем до декабря 2019 года.
Между тем Виктор Евкин, к тому времени уволенный из «Межрегиона», в 2018 году обратился с заявлением в управление «Т» (курирует транспорт) Службы экономической безопасности ФСБ. Он сообщил, что адвокатская коллегия, в которой он работал, явно завышает расценки на оказание юридических услуг госкомпаниям.
Его бывшие коллеги считали это оговором, утверждая, что господин Евкин якобы хотел отомстить им за то, что он был уволен из «Межрегиона», когда выяснилось, что у него нет юридического образования: представленный при приеме на работу диплом МГУ оказался фальшивым. Кроме того, он, по мнению председателя коллегии, злоупотреблял спиртными напитками. Как бы то ни было, в апреле 2018 года ММСУТ по материалам ФСБ возбудило дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По словам адвоката господина Юрьева Аркадия Колесникова, «за этим уголовным делом нет никакого события преступления», так как за десять лет сотрудничества с Госкорпорацией по ОрВД к адвокатской коллегии не было предъявлено ни одной претензий. По данным защиты, регулярные проверки, в которых принимали участие столичная прокуратура, УФСБ и Счетная палата, никаких финансовых нарушений со стороны адвокатов также не нашли.
Кроме того, по словам адвоката Колесникова, в конце 2018 года работу «Межрегиона» проверила комиссия Росавиации, которая также не нашла нарушений.
Адвокаты господина Мнишко также заявили, что их подзащитный невиновен, а результаты расследования лишь укрепили их убежденность в этом. А
Юрий Сенаторов, Сергей Сергеев