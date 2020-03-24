Банкира приговорили без тяжких последствий

В Ярославле вынесен приговор бывшему председателю правления и совладельцу Булгар-банка Сергею Довиденко, который, по данным следствия, похитил у кредитной организации на сумму 248 млн руб. Экс-глава лишенного лицензии в 2017 году банка получил четыре года колонии общего режима и запрет распоряжаться финансами на три года, его взяли под стражу в зале суда. При этом суд смягчил обвинение господину Довиденко, убрав из него формулировку о причинении банкиром тяжких последствий. Приговор оглашался в присутствии лишь непосредственных участников процесса — из-за мер предосторожности, принятых в связи с распространением коронавируса.
Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы ярославского Булгар-банка Сергея Довиденко длилось около двух лет. Банкира задержали в марте 2018 года, когда тот находился в федеральном розыске. Несмотря на последнее обстоятельство, полицейские застали его у себя дома, а тогдашний адвокат господина Довиденко Виктор Гриб говорил «Ъ», что его подзащитный ни от кого не скрывался. Тем не менее банкира поместили в СИЗО по обвинению в ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Впоследствии в деле господина Довиденко появился состав и особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, Сергей Довиденко вопреки законным интересам Булгар-банка заключил договоры уступки прав требований с фиктивной компанией. На ее счета якобы были перечислены деньги, которые впоследствии обналичили. Также руководству банка вменялось заключение кредитного договора без обеспечения на 44 млн руб. без заседания кредитной комиссии.
Ущерб, причиненный кредитной организации в результате незаконных действий банкира, следствие оценивало в 248 млн руб.
Летом 2019 года прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу Сергея Довиденко, и дело было направлено на доследование. Тогда же банкира отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Материалы дела в отношении него поступили в Ленинский районный суд Ярославля в январе текущего года.
В ходе прений гособвинитель Александр Юматов попросил приговорить Сергея Довиденко к семи годам колонии и лишить его права занимать должности, связанные с распоряжением финансовыми потоками.
На оглашение приговора Сергею Довиденко в зал заседаний Ленинского суда были допущены только участники процесса из-за ограничений, наложенных на прошлой неделе Верховным судом РФ в связи с пандемией коронавируса. Судья Ольга Силина при вынесении приговора смягчила обвинение банкиру в части злоупотребления полномочиями на ч. 1 ст. 201 УК РФ, убрав из состава квалифицирующий признак «тяжкие последствия».
По совокупности обвинений экс-глава Булгар-банка был приговорен к четырем годам колонии общего режима. Также господину Довиденко запрещено занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций и распоряжением финансовыми средствами на три года.
Его взяли под стражу в зале суда.
Булгар-банк, считавшийся в свое время одним из старейших банков Татарстана, в августе 2016 года перерегистрировался в Ярославле. В январе 2017 года Центробанк лишил его лицензии из-за недостоверности отображения в отчетности обязательств перед физическими лицами и из-за низкого качества активов.
Александр Тихонов, Ярославль