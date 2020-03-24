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03:40 (мск), источник: Интерфакс

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — В Приморском крае лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба администрации региона.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано378 601+42 610
Скончалось16 504+1 863
Выздоровело100 982+2 652
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
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фотографий

Как сообщили в приморском минздраве, заболевшие — взрослые люди, вернувшиеся из поездки в Европу.

В настоящее время пациенты находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Все, кто находился в контакте с зараженными, также находятся под наблюдением, добавили в ведомстве.

Всего в России, по состоянию на понедельник, было выявлено 438 случаев заражения коронавирусом, причем все новые случаи — 71 — были зарегистрированы в Москве. 17 человек выздоровели, одна женщина с коронавирусом умерла.

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