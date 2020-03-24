В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Как сообщили в приморском минздраве, заболевшие — взрослые люди, вернувшиеся из поездки в Европу.
В настоящее время пациенты находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.
Все, кто находился в контакте с зараженными, также находятся под наблюдением, добавили в ведомстве.
Всего в России, по состоянию на понедельник, было выявлено 438 случаев заражения коронавирусом, причем все новые случаи — 71 — были зарегистрированы в Москве. 17 человек выздоровели, одна женщина с коронавирусом умерла.