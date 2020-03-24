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10:25 (мск), источник: Известия

ФСБ разоблачила крупнейшую группу хакеров

ФСБ задержала группу более чем из 30 хакеров, которые продавали в интернете краденые данные банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 24 марта.

Операция проводилась во взаимодействии со Следственным департаментом МВД в 11 субъектах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и областях, а также в Крыму и Севастополе, Северной Осетии, Калужской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях.

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Жертвами злоумышленников становились клиенты российских и зарубежных финансовых учреждений. Их данные преступники получали «в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей сети Интернет и платежных систем», а для реализации «товара» создали более 90 интернет-магазинов.

В результате злоумышленники похищали деньги граждан разных стран или покупали за их счет дорогостоящие товары в Сети.
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«В ходе обысков по 62 адресам изъято более $1 млн, 3 млн. рублей, средства компьютерной техники, поддельные документы удостоверяющие личность, в том числе паспорта граждан РФ, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, использовавшиеся в противоправной деятельности, а также огнестрельное (нарезное) оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты», — сообщили в ведомстве.

В хакерскую группу входили в том числе граждане Украины и Литвы. Известно, что организаторы группы из числа россиян ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Среди задержанных 25 обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), они арестованы. Деятельность группы прекращена, серверная инфраструктура ликвидирована.

Ранее в марте в МВД предупредили об участившихся случаях подделки банковских карт. Так, в 2019 году количество подобных преступлений увеличилось на 57,2%.

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