15:14 (мск), источник: Интерфакс
Суд направил на принудительное лечение убийцу мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Суд назначил принудительные меры медицинского характера мужчине, убившему ребенка в детском саду в
«Решением суда 36-летнему мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», — говорится в сообщении.
Ранее
Во вторник суд Ненецкого автономного округа на выездном заседании рассматривал дело об убийстве ребенка в детском саду «Сказка». Заседание проходило в закрытом режиме в Архангельской клинической психиатрической больнице, где лечится обвиняемый Денис Позднев.
Днем 31 октября 2019 года житель
На месте преступления мужчину задержали охранник и работник детского сада, которые удерживали нападавшего до прибытия сотрудников Росгвардии и УМВД.
Было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. На допросе допроса Поздеев признал свою вину и раскаялся.
Кроме того, в суд передано дело в отношении 35-летнего сотрудника охранного предприятия, пустившего Поздеева в детский сад. Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть.