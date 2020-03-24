16:18 (мск), источник: Интерфакс
Польша выдала России совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Польша выдала России совладельца кемеровского
«По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали в Россию директора компании “Кемеровский кондитерский комбинат”, совладельца
В сопровождении спецконвоя Вишневский доставлен в Россию.
По версии следствия, «Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой». Эти деньги были перечислены на счет подконтрольной Комковой компании под видом оплаты услуг по проектированию и затем обналичены.
Таким образом, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию, отметили в Генпрокуратуре.
25 марта 2018 года в ТРЦ произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Поскольку Вишневский скрылся, его объявили в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
Розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета и был резидентом с правом законного пребывания.