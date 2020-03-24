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16:18 (мск), источник: Интерфакс

Польша выдала России совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Польша выдала России совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки при строительстве этого ТРЦ, из-за пожара в котором впоследствии погибли десятки людей, сообщили «Интерфаксу» в Генпрокуратуре РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали в Россию директора компании “Кемеровский кондитерский комбинат”, совладельца торгово-развлекательного центра “Зимняя вишня” Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — сказали в ведомстве.

В сопровождении спецконвоя Вишневский доставлен в Россию.

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По версии следствия, «Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой». Эти деньги были перечислены на счет подконтрольной Комковой компании под видом оплаты услуг по проектированию и затем обналичены.

Таким образом, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию, отметили в Генпрокуратуре.

25 марта 2018 года в ТРЦ произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Поскольку Вишневский скрылся, его объявили в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета и был резидентом с правом законного пребывания.

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