17:12 (мск), источник: Аргументы и факты
85 россиян находятся на лайнере Costa Victoria, где был выявлен коронавирус
Всего на судне насчитывается около 1500 пассажиров и членов экипажа.
85 граждан РФ находятся на круизном лайнере Costa Victoria, где был выявлен случай заражения коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на
Как уточняется, всего на судне насчитывается около 1500 пассажиров и членов экипажа. Коронавирусную инфекцию диагностировали у аргентинского туриста, который 22 марта был помещен в госпиталь острова Крит.
В компании отметили, что на борту лайнера выполнены необходимые санитарные процедуры. Люди, которые контактировали с зараженным, изолированы от других пассажиров. Находящимся на судне в целях безопасности предписано находиться в своих каютах.
Планировалось, что Costa Victoria 28 марта прибудет в Венецию и Триест. В настоящее время рассматривается вариант высадки в одном из портов Тирренского побережья Италии.
Ранее сообщалось, что 14 россиян с круизного лайнера Costa Luminosa сошли на берег в порту итальянского города Савона. Они будут находиться на карантине в гостинице Рима за счет судовладельца.