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17:12 (мск), источник: Аргументы и факты

85 россиян находятся на лайнере Costa Victoria, где был выявлен коронавирус

Всего на судне насчитывается около 1500 пассажиров и членов экипажа.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано395 647+46 436
Скончалось17 240+1 933
Выздоровело103 317+3 152
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:20 MSK, 24.03
Источник: AFP 2020

85 граждан РФ находятся на круизном лайнере Costa Victoria, где был выявлен случай заражения коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на компанию-судовладельца.

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Как уточняется, всего на судне насчитывается около 1500 пассажиров и членов экипажа. Коронавирусную инфекцию диагностировали у аргентинского туриста, который 22 марта был помещен в госпиталь острова Крит.

В компании отметили, что на борту лайнера выполнены необходимые санитарные процедуры. Люди, которые контактировали с зараженным, изолированы от других пассажиров. Находящимся на судне в целях безопасности предписано находиться в своих каютах.

Планировалось, что Costa Victoria 28 марта прибудет в Венецию и Триест. В настоящее время рассматривается вариант высадки в одном из портов Тирренского побережья Италии.

Ранее сообщалось, что 14 россиян с круизного лайнера Costa Luminosa сошли на берег в порту итальянского города Савона. Они будут находиться на карантине в гостинице Рима за счет судовладельца.

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