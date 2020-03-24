Толпы на пляжах: власти США бессильны перед несоблюдающими карантин

Пандемия коронавируса COVID-19 охватила западные страны в самое неподходящее время: на улице весна, а у студентов — каникулы. Многие оказались не готовы пожертвовать возможностью отдохнуть
Несмотря на то, что в СМИ и соцсетях ежедневно напоминают, что сидеть дома или хотя бы сохранять дистанцию друг от друга — лучший способ победить распространение вируса, люди проявляют полную несознательность: на европейских и американских пляжах обнаруживаются толпы отдыхающих, с которыми пытаются справиться власти.
В понедельник, 23 марта, портал Buzzfeed опубликовал подборку снимков, сделанных на американских пляжах и курортах после того, как жителей США призвали к самоизоляции, и те бросились скупать туалетную бумагу.
Фотографии, снятые с 20 по 22 марта, наглядно показывают, что пока часть американцев делает стратегические запасы гигиенических принадлежностей, другая — толпится в купальниках и шортах на пляжах Флориды, разгуливает по променаду
Во Флориде, куда сейчас на весенние каникулы отправились многие американские студенты, еще 14 марта ввели комендантский час в
Но решение закрыть пляжи губернатор Рон Десантис возложил на местные власти, в результате закрытыми оказались лишь прибрежные зоны в
Рон Десантис уже заявил 19 марта, что их каникулы у молодежи в этом году не состоялись. «Весенние каникулы закончены, — цитирует его CNN. — Со всеми барами и другими местами для этого всего покончено. Им просто некуда идти».
Однако студенты не слушаются: в пятницу, 20 марта «Би-би-си» выпустили репортаж из Флориды, где опросили отдыхающих. «Если у меня будет корона, значит, будет корона, — заявил один из молодых людей. — В конце концов, они меня не остановят, я буду продолжать веселиться».
Студенты, опрошенные «Би-би-си», говорят, что планировали поехать на каникулы в Майами в течение нескольких месяцев, и хотя COVID-19 вмешался в их планы, они не относятся к нему серьезно.
В другой части США — на
«Я уверен, люди говорят, что соблюдают дистанцию от других, но судя по тому, что я видел на пляже, это не так», — заявил изданию Komonews Тайлер Олгрен, живущий в
«Они все равно собирались группами, — пожаловалась изданию другая местная жительница, Габриэль Мартин. — Все равно нужно проходить мимо припаркованных машин, все равно на тропе, ведущей к пляжу, образуется очередь из людей. Ты все равно проходишь мимо них, чтобы пройти на пляж или уйти оттуда. Вокруг пляжей все равно работают магазины».
Женщина уточнила, что ее беспокоит не только опасность заражения, но и тот факт, что приехавшие из других штатов люди пользуются местными ресурсами, в частности, едой и гигиеническими принадлежностями: «Они приезжают в наши маленькие городки с маленькими бакалейными магазинами и покупают все, что было предназначено для нас».
Так в Австралии правоохранительные органы Сиднея закрыли пляж Бонди
В британском Саутпорте после того, как в минувшие выходные на пляжах образовались толпы людей, приехавших отдохнуть, сегодня выявили нескольких новых заразившихся COVID-19 — об этом сообщило местное издание Lancashire News. Дело в том, что здешняя набережная — любимое место сбора байкеров, и в
В странах Европы, где уже бушует коронавирус, на пляжах собираться можно, только если вы готовы заплатить огромный штраф. Однако местные власти все равно не могут справиться с отдельными гражданами, которые норовят выйти на улицу — и вызывают резкую реакцию местных мэров, которые, в отличие от американцев и австралийцев, не стесняются в выражениях.
Сегодня в
«Нельзя играть в