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18:25 (мск), источник: РИА Новости

Моди объявил о полной изоляции Индии с полуночи

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мар — РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди объявил о продолжении общенациональной блокировки с полуночи 25 марта на 21 день из-за пандемии коронавируса.

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Коронавирус COVID-19
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Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано398 107+48 896
Скончалось17 453+2 146
Выздоровело103 334+3 169
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:20 MSK, 24.03
Источник: Reuters

«Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня — 3 недель… Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой», — сказал Моди в обращении к жителям страны.

Ранее Моди призвал соблюдать «народный комендантский час» в воскресенье и не покидать свои дома 22 марта с 7 утра до 9 вечера, а также ограничить свои передвижения в течение нескольких ближайших недель. Позже власти Индии призвали население страны продлить домашний карантин до 31 марта.

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«Вы должны помнить, что зараженный коронавирусом человек изначально выглядит нормальным и не проявляет никаких симптомов. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь дома… Если мы не сможем справиться с предстоящими 21 днями, мы будем отброшены назад на 21 год», — отметил Моди.

Согласно данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, в стране коронавирусом заразились 476 человек, 10 из них умерли, выздоровели и выписаны из больниц 40 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

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