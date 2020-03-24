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21:42 (мск), источник: Интерфакс

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тысяч

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — В мире насчитывается в общей сложности более 400 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, который в онлайн режиме ведет подсчет данных.

Коронавирус COVID-19
21:49 (мск)В Италии за сутки от коронавируса скончались 743 человека
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано409 014+41 557
Скончалось18 245+2 133
Выздоровело106 593+5 714
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:20 MSK, 24.03
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

К настоящему моменту, по данным университета, в мире подтверждено 407 485 случаев заражения.

От последствий заражения коронавирусом скончалось 18,2 тыс. человек. Наибольшее число жертв выявлено в Италии (6,8 тыс.). На втором месте — провинция Хубэй в Китае, на третьем — Испания.

Более 104 тыс. человек выздоровели, свидетельствуют данные университета.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:20 MSK, 24.03
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