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21:49 (мск), источник: Известия

В Италии за сутки от коронавируса скончались 743 человека

В Италии число погибших из-за коронавирусной инфекции за последние сутки составило 743 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Департамент гражданской защиты страны во вторник, 23 марта.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано409 014+41 557
Скончалось18 245+2 133
Выздоровело106 593+5 714
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:20 MSK, 24.03
Источник: Reuters

Отмечается, что в последние два дня наблюдается снижение смертности. В понедельник сообщалось о 602 погибших, в воскресенье — о 650. Самый высокий показатель с момента обнаружения инфекции в феврале был отмечен в субботу — 793 человека. Общее число скончавшихся от инфекции — 6 820 человек, отмечает «Газета.ру».

На сегодняшний день в стране зафиксированы 69 176 случаев заражения, включая 8326 вылечившихся и погибших.

Наибольшее количество летальных исходов насчитывается в северной области Ломбардия: в общей сложности там было зафиксировано 30 703 случая заболевания, погибли 4178 инфицированных.

Ранее во вторник власти Италии допустили, что реальная цифра инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в стране может быть не 64 тыс., а в 10 раз больше.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 409 тыс. случаев заболевания, скончались 18,2 тыс. человек.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:20 MSK, 24.03
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