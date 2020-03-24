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24 марта, источник: Lenta.Ru

В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса. Об этом пишет Reykjavík Grapevine.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано415 876+48 419
Скончалось18 573+2 461
Выздоровело107 811+6 932
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:20 MSK, 24.03
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фотографий

Отмечается, что второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса, который появился в китайском Ухане. Глава биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссон заявил, что, возможно, это первый известный случай двойного заражения.

Специалист добавил, что второй штамм более агрессивный, так как пациент заразил несколько людей именно им.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 409 тысяч человек, скончались 18,2 тысячи, более 106,5 тысячи вылечились. В Исландии выявлено 648 случаев заражения.

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