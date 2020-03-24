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24 марта, источник: Интерфакс

В Москве разрешили лечение на дому пациентов с легким течением COVID-19

Пациенту дома назначат прием Лопинавира и Ритонавира, обильное питье, симптоматическую терапию.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано415 876+48 419
Скончалось18 573+2 461
Выздоровело107 811+6 932
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:20 MSK, 24.03
Источник: РИА "Новости"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения пациентов с коронавирусом на дому при легком течении заболевания.

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«Если у пациента температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное, то пациент остается дома», — говорится в алгоритме, утвержденном департаментом здравоохранения во вторник.

В нем отмечается, что в случае если хотя бы один из этих признаков не соблюден, пациент будет госпитализирован. Также если течение заболевания легкое, но пациент старше 65 лет, либо у него есть хроническое заболевание, либо беременность, то он будет госпитализирован.

Кроме того, если пациент проживает с членами семьи из высокой категории риска с невозможностью их отселения, пациент также будет госпитализирован.

Пациенту дома будет назначено следующее лечение: прием Лопинавира и Ритонавира, обильное питье, симптоматическая терапия (жаропонижающие, парацетамол), говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент будет считаться выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее 48 часов.

Также врач должен будет взять тест (мазок из зева и носа) у пациента на коронавирус на дому, если он вернулся из неблагополучных по эпидемиологической обстановке стран, если пациент старше 60 лет или имеет хронические заболевания.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 14:40 MSK, 24.03
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