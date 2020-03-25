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02:00 (мск), источник: ТАСС

Мэр Нью-Йорка распорядился освободить 300 заключенных на фоне коронавируса

Решение коснется граждан, совершивших нетяжкие правонарушения и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более одного года.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано417 582+42 124
Скончалось18 611+2 241
Выздоровело107 247+6 289
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 25.03
Источник: AFP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился освободить 300 заключенных на фоне угрозы распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление градоначальник сделал во вторник на пресс-конференции. Его слова приводит телекомпания CNN.

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По словам де Блазио, решение коснется заключенных, совершивших нетяжкие правонарушения и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более одного года. Кроме того, подчеркнул он, на освобождение могут рассчитывать порядка 100 человек, содержащихся в данный момент под стражей и ожидающих вынесения приговора.

Исключения будут сделаны для преступников, приговоренных к заключению за домашнее насилие или правонарушения на сексуальной почве, — они будут отбывать тюремный срок полностью.

Де Блазио указал, что к настоящему моменту в Нью-Йорке зафиксированы 14776 случаев заражения новым коронавирусом. Умер 131 человек, из которых 54% составляли люди старше 75 лет.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 53 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 696 человек.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 25.03
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