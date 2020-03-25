06:45 (мск), источник: РИА Новости
В МЧС рассказали, когда к Курилам должна подойти волна цунами
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. Подход волны цунами к Курилам ожидается в 07.04 мск, сообщает областной главк МЧС РФ.
Ранее сейсмологи сообщили, что землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 500 километрах от
«По имеющейся информации, последствием землетрясения станет цунами, волна достигнет Курильских островов. По предварительным данным, ориентировочное время подхода волны цунами — 15.04. Ситуация с зарегистрированным сейсмособытием находится на контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области», — говорится в сообщении.
Жителей региона просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи, а также от представителей органов власти.