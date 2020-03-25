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06:45 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС рассказали, когда к Курилам должна подойти волна цунами

ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. Подход волны цунами к Курилам ожидается в 07.04 мск, сообщает областной главк МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

Ранее сейсмологи сообщили, что землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 500 километрах от Петропавловск-Камчатского. В четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до 5 баллов. Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району.

«По имеющейся информации, последствием землетрясения станет цунами, волна достигнет Курильских островов. По предварительным данным, ориентировочное время подхода волны цунами — 15.04. Ситуация с зарегистрированным сейсмособытием находится на контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области», — говорится в сообщении.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи, а также от представителей органов власти.

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