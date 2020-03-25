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07:27 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших при пожаре в доме под Пензой увеличилось до семи

МОСКВА/САРАТОВ, 25 мар — РИА Новости. Трое детей и четверо взрослых погибли, по уточнённым данным, при пожаре в частном жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось о пяти погибших.

«По уточненной информации, в пожаре погибли три ребенка и четверо взрослых», — сказал собеседник агентства.

Пожар разгорелся в ночь на среду в частном доме по улице Заречный переулок, дом 11.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, на момент прибытия первого пожарного расчета наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома, после тушения огня были обнаружены семеро погибших, в том числе две девочки 2012 года рождения и одна 2008 года рождения.

«На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория», — добавила собеседница агентства.

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