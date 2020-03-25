Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

«Александр Усс провел видеоселектор с главами районов края, посвященный мерам по предупреждению в крае распространения коронавирусной инфекции. Основные поручения губернатора: принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)», — говорится в сообщении.
В поручениях также говорится о самоизоляции пожилых, людей с хроническими заболеваниями, мерах поддержки предпринимателей, переводе на удаленную работу сотрудников, исключении домыслов и слухов.
Ранее красноярский минздрав сообщил, что в крае зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом, в четырех случаях выставлен предварительный диагноз «коронавирусная инфекция». Усс сказал, что «вирус паники пострашнее инфекции», а люди в территориях должны обладать достоверной информацией. В
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.