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08:31 (мск), источник: РИА Новости

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

КРАСНОЯРСК, 25 мар — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 25.03
Источник: РИА Новости

«Александр Усс провел видеоселектор с главами районов края, посвященный мерам по предупреждению в крае распространения коронавирусной инфекции. Основные поручения губернатора: принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)», — говорится в сообщении.

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В поручениях также говорится о самоизоляции пожилых, людей с хроническими заболеваниями, мерах поддержки предпринимателей, переводе на удаленную работу сотрудников, исключении домыслов и слухов.

Ранее красноярский минздрав сообщил, что в крае зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом, в четырех случаях выставлен предварительный диагноз «коронавирусная инфекция». Усс сказал, что «вирус паники пострашнее инфекции», а люди в территориях должны обладать достоверной информацией. В пресс-службе не уточнили, каким образом будет осуществляться ограничение выезда жителей из муниципалитетов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

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