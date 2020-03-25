13:11 (мск), источник: РИА Новости
В Красноярском крае выявили четыре новых случая заражения COVID-19
КРАСНОЯРСК, 25 мар — РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Красноярском крае, сообщает в среду
Ранее минздрав региона сообщил о пяти заболевших. Трое уже выписаны.
«Медики подтвердили четыре новых случая заражения, за все время эпидемии COVID-19 обнаружен у девяти жителей края, три пациента из числа госпитализированных выписаны после выздоровления. Все пациенты с коронавирусом тщательно изолированы, находятся в специальных условиях и опасности не представляют», — подчеркнул Подкорытов.
По его словам, за время эпидемии в регионе обследованы 5 719 человек, под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие вирусной инфекции находится в самоизоляции 2 381 человек. За последние сутки к этому числу добавились 192 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.