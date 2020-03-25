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13:11 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае выявили четыре новых случая заражения COVID-19

КРАСНОЯРСК, 25 мар — РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Красноярском крае, сообщает в среду пресс-служба губернатора края со ссылкой на заместителя председателя правительства края Алексея Подкорытова.

Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось0
Выздоровело29+7
Инфицировано428 405+44 461
Скончалось19 119+2 525
Выздоровело109 462+7 551
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: РИА Новости

Ранее минздрав региона сообщил о пяти заболевших. Трое уже выписаны.

«Медики подтвердили четыре новых случая заражения, за все время эпидемии COVID-19 обнаружен у девяти жителей края, три пациента из числа госпитализированных выписаны после выздоровления. Все пациенты с коронавирусом тщательно изолированы, находятся в специальных условиях и опасности не представляют», — подчеркнул Подкорытов.

По его словам, за время эпидемии в регионе обследованы 5 719 человек, под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие вирусной инфекции находится в самоизоляции 2 381 человек. За последние сутки к этому числу добавились 192 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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