13:52 (мск), источник: Lenta.Ru
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Заявление об этом выпустили источники, близкие к дворцу, сообщает The Guardian.
Сообщается, что у принца Уэльского, сына Елизаветы II взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным.
Заболевание протекает в легкой форме, принц Чарльз продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.
Согласно источникам, пока не представляется возможным выяснить, от кого заразился принц, так как за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий.