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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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13:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Принц Чарльз заразился коронавирусом

Заявление об этом выпустили источники, близкие к дворцу, сообщает The Guardian.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось0
Выздоровело29+7
Инфицировано428 405+44 461
Скончалось19 119+2 525
Выздоровело109 462+7 551
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: AP 2020

Сообщается, что у принца Уэльского, сына Елизаветы II взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным.

Заболевание протекает в легкой форме, принц Чарльз продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.

У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.

Согласно источникам, пока не представляется возможным выяснить, от кого заразился принц, так как за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
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