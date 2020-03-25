14:39 (мск), источник: Lenta.Ru
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения
По словам градоначальника, ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив «необязательные» контакты между людьми.
Помимо этого, в Москве начнет действовать запрет на работу кинотеатров, детских развлекательных центров и игровых комнат. Приостановлена деятельность ночных клубов и дискотек. Также россиянам запретят курить кальяны в барах, кафе и ресторанах.
«Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных,
Кроме того, в столице введут ограничения на предоставление стоматологической помощи. За этой услугой смогут обратиться только пациенты при острой боли и иных неотложных состояниях.
Центры государственных услуг «Мои документы» перейдут в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.
Ранее такую меру применили в отношении школьников.
По словам градоначальника, ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив «необязательные» контакты между людьми.
В России число заразившихся за сутки увеличилось с 495 до 658 — на 163 человека. 29 россиян излечились от инфекции.