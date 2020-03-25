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22:34 (мск), источник: РИА Новости

Российский Су-27 упал в Черное море

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, поиск летчика упавшего самолета затруднен сложными метеоусловиями, сообщает Минобороны России.

Источник: РИА Новости

«Двадцать пятого марта около 20.10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20.11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, для поиска и спасения летчика в районе срабатывания радиомаяка оперативно были подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

«По предварительным данным, самолет упал в море. Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что для проведения поисково-спасательной операции также направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия.

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