10:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
«Коронавирус — один из самых серьезных вызовов человечеству с момента Великой Отечественной войны»
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев о борьбе с эпидемией в России и в мире.
— Почему, когда и как в РФПИ вообще решили заняться темой коронавируса?
— С самого начала мы активно задействовали сеть международных партнерств РФПИ — ведущих суверенных фондов и компаний в 17 странах, что позволило на самых ранних этапах понять ситуацию по распространению коронавируса в мире и очень быстро и эффективно двигаться по ключевым направлениям.
Мы считаем, что коронавирус — один из самых серьезных вызовов человечеству с момента Великой Отечественной войны.
Еще в январе мы стали получать информацию о крайне серьезной эпидемии в Китае, в том числе от BGI — ведущей генетической компании страны. На данный момент она протестировала более миллиона китайцев, выявила более 100 тыс. инфицированных. Основатель компании в январе находился прямо в Ухани, где занимался ликвидацией последствий. Он также безвозмездно передал нам свои первые тесты, которые мы сразу же, 4 февраля, отдали в Роспотребнадзор, центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и федеральным медикам, чтобы они могли посмотреть, что сделал Китай, и понять, совпадают ли наши тесты.
Параллельно мы стали получать информацию от других партнеров, в том числе в ОАЭ, что вирус уникален — крайне заразный и довольно долго держится на поверхностях. Для большинства он не несет смертельной угрозы, но способен парализовать экономику за счет того, что до 20% людей могут иметь серьезные осложнения, переполняя клиники. Мы сразу проинформировали ключевые ведомства, что, по нашей информации, крайне важно обеспечить закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, мембранной оксигенации, спецодежду и другие товары для медиков.
— Сами
— Мы начали еще в феврале готовиться к удаленному режиму работы и 10 марта, одними из первых в России, полностью перешли на него.
Все это время мы детально анализировали, что могли бы сделать, и особенно сфокусировались на тестировании. Именно тестирование является одной из ключевых мер для остановки распространения вируса. Очень важно определить, кто инфицирован, а кто нет, отделить больных от здоровых.
Корейский опыт борьбы с коронавирусом, наверное, один из самых успешных в мире. В его основе тестирование на душу населения. Корея протестировала в 50 раз больше граждан, чем, например, США.
Многие страны заявили, что существует три главных элемента в противодействии коронавирусу: тестирование, тестирование и еще раз тестирование. Мы проанализировали все существующие в мире методы, в том числе с нашими международными партнерами, и выбрали тот, куда вложились и стали развивать.
Мы создали в РФПИ Центр изучения и применения мировых практик по борьбе с коронавирусом. Важно понимать лучший мировой опыт и бороться с вирусом сообща. Например, вместе с «Россия сегодня» и Первым медицинским университетом имени Сеченова выпускаем в переводе на русский язык руководство по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, где суммирован опыт ведущей клиники Китая, которая оказалась на передовой. Другой показательный пример: наши партнеры из ОАЭ выделили безвозмездный грант на поддержку разработки российской вакцины. В России исторически одна из самых лучших экспертиз по созданию вакцин, у нас уникальный научный потенциал. И сейчас идет активная слаженная работа.
— Почему выбрали «Медпромресурс»?
— «Медпромресурс» — новая компания, специально созданная для структурирования совместных инвестиций с японской Mirai Genomics и российской «Генетические технологии», которые давно работают над созданием системы тестирования вирусных заболеваний. Проект будет развиваться под брендом EMG — «Эвотэк-Мирай Геномикс».
Изучив много систем тестирования, мы остановились на их разработке, но тогда это был просто быстрый тест на грипп. Когда появился коронавирус, мы увидели, что эта технология работает и с ним и позволяет определять заболевание с высочайшей точностью. При этом получалось до 30 минут на реакцию, в четыре раза быстрее мировых аналогов — стандартных
Система может применяться в режиме мобильного чемодана, который можно взять в больницу, школу, офисы, в аэропорты, на вокзалы.
Для примера, чтобы открыть обычную лабораторию, нужны инвестиции более 60 млн руб. и
Важно также отметить, что в России хорошо развиты и другие тесты. «Вектор» сумел в рекордные сроки разработать свой российский
— Каковы инвестиции в EMG, на каких условиях?
— Мы проинвестировали в компанию и предоставили гарантии на сумму свыше 1 млрд руб.
— Где будут выпускаться тесты, в каком объеме?
— Тесты и многие реагенты производятся в России. Мы производим их на мощностях компаний «Эйдос Медицина» и ПОЗиС, входящей в «Ростех». Большую часть сырья для реагентов будет производить Институт биоорганической химии. Уже в ближайшее время мы планируем начать производить более 1 млн тестов и более 1 тыс. портативных лабораторий в неделю.
— По какой цене будете продавать?
— Цена на тесты EMG в 5 раз меньше, чем на стандартные
А государству и региональным властям компания продает тесты на 30−40% дешевле, чем коммерческим структурам.
Тесты EMG могут определить всего 100 копий вируса, это фактически самый точный тест в мире на сегодняшний день. Есть еще и более дешевые тесты. Они называются ИФА — это тесты
Тесты ИФА тоже надо использовать, но понимая их особенности — невозможность выявлять вирус на ранней стадии инфицирования. Критично осуществлять обследование именно на ранней стадии и оперативно предотвращать распространение коронавируса. Ранняя диагностика способствует более легкому выздоровлению и повышает эффективность карантина путем разделения инфицированных от здоровых.
— Кто уже интересуется продуктом?
— Сейчас идет значительный спрос от крупных компаний, которые хотят обеспечить тестирование сотрудников на своих предприятиях и защитить производства. Уже запущен тест в ряде частных клиник в Москве, это лаборатории «Архимед», KDL, клиники «Мать и дитя». В ряде регионов эти клиники уже работают с нашими корпоративными клиентами. В апреле запустим пилотный проект с «Яндексом» и Mail.ru Group (РФПИ объявлял о создании Альянса по борьбе с коронавирусом, в который также вошли «Яндекс», Mail.ru и РСПП.— «Ъ»), который позволит в пилотном режиме начать тестирование на дому. Как можно вызвать через приложение автомобиль, можно будет пройти тест на коронавирус.
— Как это будет устроено технически?
— Приезжает врач, берет мазок на дому, результаты, полученные у определенного количества людей, привозятся в лабораторию. Лаборатория делает анализ и через
— Сколько такой сервис будет стоить, без учета стоимости теста или с учетом? И как будут делиться доходы?
— Цена будет формироваться совместно с технологическими партнерами и лабораториями. Работаем, в том числе, с РСПП, чтобы для социально незащищенных граждан такие тесты вообще были бы бесплатными.
— На иностранные рынки тест выводить планируете?
— С тех пор как мы запустили данный тест, он был включен в программу обязательного страхования в Японии, получил одобрение в Австрии, что дает возможность поставлять в ЕС. Австрия уже закупила первые 40 тыс. тестов. Подали заявку на одобрение в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США для поставок в эту страну.
Также получили значимые заказы из других страны Европы, Ближнего Востока, Бразилии, и все они подтверждают, что разработанная система одна из лучших в мире. Буквально две недели назад вышла новость, что Оксфордский университет планирует разработать похожую систему. Однако они только планируют, а в России все уже готово. Иногда есть скепсис по отношению к российским разработкам. Наша тестовая система не просто мирового качества, но на нее огромный спрос по всему миру.
— Почему для Альянса по борьбе с коронавирусом вы выбрали именно «Яндекс» и Mail.ru и рассматривается ли его расширение за счет других компаний?
— Для нас важны «Яндекс» и Mail.ru как технологические партнеры, которые охватывают фактически всех пользователей интернета и могут обеспечить качественную логистику, и, безусловно, РСПП, который очень сфокусирован на защите предприятий от вируса. Мы также открыты к новым участникам. Премьер Михаил Мишустин поддержал создание такого альянса. Надо отметить, что и он, и мэр Москвы Сергей Собянин очень активно — мы это видим — с утра до ночи занимаются решением вопроса. Мы видим, что ни в правительстве, ни в мэрии нет выходных, мы на связи с ними и в два часа ночи, и в пять часов утра — идет круглосуточная работа.
— EMG недавно заключила без конкурса контракт с Москвой на поставку тестов на 200 млн руб. Как удалось так быстро договориться?
— Да, это 100 тыс. тестов. Москва получила значимую скидку от той цены, которую мы даем коммерческим компаниям,—30−40%. Москва проделала огромную работу по анализу всех возможных систем тестирования в мире. Будет тестировать различные системы и в реальных условиях, чтобы определить лучшие и обеспечить конкурентность.
— Каков общий объем контрактов EMG на данный момент?
— Уже есть заявки на поставку более 2 млн тестов по России и за рубежом.
— Другие проекты в рамках борьбы с коронавирусом планируете?
— Мы создаем совместное предприятие с фармацевтической компанией «Химрар» по производству препарата «Фавипиравир», который был исходно изобретен в Японии. Глава Китайского национального биотехнологического центра Чжан Синьминь недавно говорил, что по их клиническим испытаниям препарат снижает продолжительность болезни с 11 до четырех дней и уменьшает поражение легких у 90% пациентов, по сравнению с 62% контрольной группы. Мы планируем уже в этом году произвести 60 млн упаковок, подаем на экстренное одобрение препарата в России.
— Какие будут инвестиции со стороны РФПИ, распределение долей?
— Сотни миллионов рублей. Будет создано новое юридическое лицо, где доли будут распределены паритетно.
— Насколько серьезно пандемия отразилась на макроэкономической ситуации в России и мире?
— Мы еще в прошлом году в Давосе и на других площадках говорили, что весьма вероятна рецессия мировой экономики, кризис, потому что в мире накоплен очень высокий уровень долга. В России он гораздо меньше.
Если посмотреть на уровень мирового долга, то он в момент кризиса в 2008 году составлял около 230% от ВВП, а сейчас — 323% ВВП. И любой шок, такой как вирус, безусловно, может привести к снижению стоимости активов, банкротствам и по спирали — к мощнейшей рецессии. Поэтому весь мир сейчас очень уязвим.
Мы видим, что правительство Михаила Мишустина принимает активные меры по стимулированию экономики. Поэтому мы считаем, что, хотя мировой финансовый кризис неизбежен, Россия его пройдет лучше, чем другие страны. У России же сформированы хорошие резервы, достигнуты стабильные макроэкономические показатели, и уровень долга гораздо меньше, чем в других государствах.
Интервью взяли Анатолий Костырев, Дмитрий Козлов и Дмитрий Шестоперов