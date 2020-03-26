Число инфицированных коронавирусом в Якутии выросло до 14

ЯКУТСК, 26 марта. /ТАСС/. Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Якутии увеличилось до 14, сообщил в четверг на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.
Ранее там были подтверждены 10 случаев заражения. «Анализы, которые мы за последние три дня отправили в [лабораторию] “Вектор” делались долго, но результаты пришли одновременно. В Якутии 14 заболевших — официально», — сказал Николаев.
Указом главы региона с 17 марта введены режим повышенной готовности и меры по противодействию распространению заболевания. До 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий, в школах объявлены каникулы, студенты учатся удаленно. С 25 марта введен режим самоизоляции среди жителей старше 65 лет в городских округах Якутска и Жатая (находится примерно в 20 км от Якутска), им будет выплачена материальная помощь в 4000 рублей.
В регионе приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, предприятий общественного питания в торговых и