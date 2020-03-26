В Бурятии выявлены два случая коронавируса

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий.
«Эпидемиологическая ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле», — сообщили региональные власти.
Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19. Следующая неделя будет в России нерабочей, сообщил господин Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом. Зарплата при этом будет сохранена.