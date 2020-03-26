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06:31 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — В США коронавирус унес жизни уже более 1 тыс. человек, почти 70 тысяч заражены, сообщил в четверг университет Джонса Хопкинса, занимающийся соответствующими подсчетами.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось2
Выздоровело29+7
Инфицировано468 523+61 038
Скончалось21 191+2 965
Выздоровело113 236+9 002
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: AFP 2020

Согласно данным университета, в США на настоящий момент зафиксировано 68 тыс. 572 случая заражения и 1 тыс. 031 летальный исход.

При этом сообщается, что 593 человека полностью выздоровели.

Таким образом, по количеству заболевших США почти приблизились к Италии, где сейчас известно о более 74 тыс. случаев заражения.

Накануне в США сообщалось о более 55 тыс. человек, у которых был обнаружен COVID-19, и почти 800 умерших. Самые высокие показатели фиксируются в штате Нью-Йорк и одноименном городе, за ними следуют штаты Нью-Джерси, Вашингтон и Калифорния.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса могут стать США.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
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