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08:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия приостановит авиасообщение со всеми странами

Правительство России поручило Росавиации приостановить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте кабмина.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: Reuters

Запрет на пассажирские авиаперевозки вступит в силу 27 марта.

Кроме того, министру иностранных дел Сергею Лаврову поручено направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот» списки россиян, планирующих вернуться из-за границы на родину.

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Внешнеполитическому ведомству также необходимо оказать содействие гражданам России в стране пребывания по организации их проживания и продлению срока действия документов, на основании которых они находятся за рубежом.

Министерству транспорта и Росавиации поручено организовать в аэропортах с 26 марта досмотр всех россиян, прибывающих из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусом. Досмотр будет включать термометрию и забор материала на выявление вируса. Одновременно с этим гражданам выдадут постановление о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.

23 марта в России вступило в силу ограничение на авиасообщение со всеми странами, кроме рейсов из Москвы в столицы или другие крупные города. Также разрешались чартерные рейсы, при условии перевозки на них в пункты назначения граждан иных государств или в Россию ее граждан.

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