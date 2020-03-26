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10:46 (мск), источник: Ведомости

В Москве будут закрыты кафе, магазины одежды и парки с 28 марта по 5 апреля

Собянин также рекомендовал не ходить в церкви и мечети.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 26.03
Источник: Агентство «Москва»

С 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты рестораны, кафе, магазины одежды, бары и парки, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Это дополнительные ограничения, которые вводятся на предстоящую нерабочую неделю — с 30 марта по 3 апреля.

Это одна из мер против распространения коронавируса нового типа.

До этого торговым комплексам поручили только закрыть все размещенные в них спортивные, детские и развлекательные центры.

Ранее Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями людей с 26 марта по 14 апреля не выходить из дома и посещать магазин или аптеку только при крайней необходимости.

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25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю — с 30 марта по 3 апреля — нерабочей. Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами за исключением рейсов, выделенных для возвращения россиян. Студенты с 28 марта по 5 апреля уйдут на каникулы. С 16 марта из-за рисков распространения коронавируса вузы перешли на дистанционное обучение. В ведущих университетах для учащихся стали доступны бесплатные онлайн-курсы.

В России, по данным оперативного штаба на 25 марта, коронавирус подтвержден у 658 человек. Больше всего заболевших в Москве — 410. Помимо Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай). 29 человек выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире выявлено 375 498 случаев заболевания коронавирусом, из них 16 362 закончились летальным исходом.

Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
10:55 (мск)© Ньюстюб
Меры по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 26.03
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