В Москве будут закрыты кафе, магазины одежды и парки с 28 марта по 5 апреля

С 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты рестораны, кафе, магазины одежды, бары и парки, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Это дополнительные ограничения, которые вводятся на предстоящую нерабочую неделю — с 30 марта по 3 апреля.
Это одна из мер против распространения коронавируса нового типа.
Ранее Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями людей с 26 марта по 14 апреля не выходить из дома и посещать магазин или аптеку только при крайней необходимости.
25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю — с 30 марта по 3 апреля — нерабочей. Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами за исключением рейсов, выделенных для возвращения россиян. Студенты с 28 марта по 5 апреля уйдут на каникулы. С 16 марта
В России, по данным оперативного штаба на 25 марта, коронавирус подтвержден у 658 человек. Больше всего заболевших в Москве — 410. Помимо Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости являются Подмосковье (41 случай) и