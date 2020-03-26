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12:09 (мск), источник: ТАСС

СК создал рабочую группу по борьбе с фейками о коронавирусе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Рабочая группа Следственного комитета, созданная по указанию главы ведомства Александра Бастрыкина, будет выявлять в мессенджерах фейки о заболевших в России коронавирусом для предупреждения паники. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 26.03
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«По решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России, — сообщила Петренко. — Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения, в том числе в сети Интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям».

СК будет давать таким фактам оценку в соответствии с законом.

Ранее сообщалось об образовании рабочей группы в СК по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Группу возглавил руководитель управления кадров Следственного комитета. В ее состав вошли руководители подразделений центрального аппарата и ряда управлений, которые дислоцированы в федеральных округах. Рабочая группа принимает все необходимые меры, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

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