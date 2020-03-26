18:19 (мск), источник: ТАСС
Взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Взрыв с последующим пожаром произошел в жилом доме в Магнитогорске, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«В квартире на втором этаже жилой пятиэтажки произошел взрыв газа с последующим пожаром в четырех квартирах на втором и третьем этажах. Пожару присвоен третий ранг сложности. Предварительно, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Проведена эвакуация жильцов дома, из опасной зоны выведено 15 человек.
В региональном управлении МЧС сообщили, что спасены 11 человек.