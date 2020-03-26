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18:40 (мск), источник: РИА Новости

В Магнитогорске два человека погибли при взрыве газа

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Взрыв прогремел на втором этаже пятиэтажки. Пожару, возникшему в четырех квартирах, присвоили третий ранг.

По предварительной информации, угрозы разрушения несущих конструкций нет. Открытое горение удалось локализовать.

«Пожар после взрыва газа локализован, спасен 31 человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, продолжают гореть балконы.

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