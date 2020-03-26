18:40 (мск), источник: РИА Новости
В Магнитогорске два человека погибли при взрыве газа
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Взрыв прогремел на втором этаже пятиэтажки. Пожару, возникшему в четырех квартирах, присвоили третий ранг.
По предварительной информации, угрозы разрушения несущих конструкций нет. Открытое горение удалось локализовать.
«Пожар после взрыва газа локализован, спасен 31 человек», — сказал собеседник агентства.
По его словам, продолжают гореть балконы.